Chaves preparado para a primeira batalha com o Moreirense

O treinador do Desportivo de Chaves anuncia uma equipa preparada para lutar até ao último segundo pela subida à I Liga. Os transmontanos, terceiros classificados da II Liga, defrontam o Moreirense no "play-off" e Vítor Campelos dá conta de uma equipa muito motivada para jogar bem e vencer os minhotos.

"Uma equipa que joga bem está mais perto de ganhar. Temos de ter coragem para jogar e para termos bola, porque acreditamos que quem joga melhor fica mais perto de ganhar. Estamos confiantes", diz o técnico do Chaves.

A equipa terá a seu favor, no sábado, no jogo da 1.ª mão, o fator casa. Vítor Campelos recorda que desde que chegou a Chaves, já na época passada, só por uma vez perdeu na condição de visitado. A derrota aconteceu com o Mafra esta temporada, mas o registo reforça, ainda mais, a convicção de que o Moreirense pode ser surpreendido.

"Somos muito fortes em casa e vamos demonstrar isso desde o primeiro minuto. Apoio dos adeptos vai ser fundamental. Temos de ter grande controlo emocional", observa. O estádio deverá encher para o desafio de sábado e os adeptos flavienses promotem marcar presença em força no desafio da 2.ª mão em Moreira de Cónegos.

Vítor Campelos admite que o clube falhou o objetivo de subir diretamente à I Liga, mas recorda que em novembro já eram poucos os que ainda contavam com o Chaves para as contas da promoção.

"Chegámos a estar a 13, 15 pontos dos nossos adversários. Fizemos uma segunda volta fantástica. Ficámos tristes por isso não se ter concretizado [a subida direta], mas estamos muito confiantes", repete.

O Chaves-Moreirense, a contar para a 1.ª mão do "play-off" da I Liga, realiza-se no sábado, às 20h00.