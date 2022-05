Tondela. "Final da Taça pode ser a história de David contra Golias"

Em Tondela, existe a esperança de uma surpresa na final da Taça de Portugal.

A autarca Carla Borges, presidente da Câmara de Tondela, espera receber a equipa em festa, na próxima segunda-feira e dá conta à Renascença da expetativa que se vive no concelho e em toda a região de Viseu.

"Quando o Tondela jogava na II Liga em 2014, ninguém acreditava que o Tondela podia subir à I Liga, mas subiu e manteve-se durante sete anos. Agora as nossas atenções vão todas para o jogo do Jamor, porque é um momento muito importante e único na vida do clube, mas também importante para na vida de Tondela e de todos os tondelenses, assim como para toda a região beirã", começa por dizer.

"O encontro começa com probabilidades iguais para as duas equipas, quem sabe se não vai ser um jogo muito semelhante à batalha de David contra Golias. Seria um sonho receber a equipa de Tondela na Câmara Municipal com a Taça de Portugal", revela.

O Tondela tenta a conquista da Taça, uma semana depois de ter sido despromovido à II Liga. A autarca Carla Borges confia no regresso, a muito curto prazo, ao primeiro escalão do futebol português.



"Acredito que o clube tudo vai fazer tudo para regressar à I Liga. É apenas uma fase, e não tenho dúvidas nenhumas que a capacidade de resiliência, o empenho a perseverança de todos os diretores e todas as pessoas que estão ligadas ao clube, é de tal forma grande e vitoriosa, vai permitir que rapidamente o Tondela regresse à I Liga", acredita.

O FC Porto-Tondela está agendado para as 17h15 de domingo e tem relato na Renascença em rr.sapo.pt.