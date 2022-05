Edgar Costa renova contrato com o Marítimo

O capitão Edgar Costa prolongou, por mais uma temporada, o vínculo contratual que o liga ao Marítimo, da I Liga.

A confirmação foi feita pelo clube no seu site oficial.

O atleta madeirense, de 35 anos, prepara-se para cumprir a sua nona época ao serviço dos verde-rubros, tendo vestido pela primeira vez a camisola insular na edição 2014/15.

"O capitão aproxima-se dos 300 jogos pelos endiabrados campeões das ilhas, incluindo partidas que devolveram o Marítimo à elite do futebol europeu. Na 1.ª Liga, Edgar Costa é o quinto jogador com mais jogos pelo Marítimo. Hoje, Edgar renovou contrato com o 'Maior das Ilhas' por mais uma época", pode ler-se na publicação feita pelo emblema madeirense.

Na mesma nota, o clube relembrou a estreia do futebolista natural de Câmara de Lobos, em 15 de agosto de 2014, no Estádio do Dragão (derrota, por 2-0) e o início do "seu registo goleador [conta com 20 golos até a data] (...) frente ao Vitória de Guimarães, num jogo que terminou com uma vitória verde-rubra, por 4-0", em 28 de setembro do mesmo ano.

Edgar Costa, que venceu na temporada 2015/16 o prémio de melhor golo da época atribuído pelo Sindicado dos Jogadores Profissionais de Futebol, é o segundo jogador a renovar contrato, após o defesa-central Zainadine.

O emblema que terminou a presente edição na 10.ª posição, com 38 pontos, ainda não anunciou novas contratações, mas já conta com uma saída. Em final de contrato com o Marítimo, o avançado Alipour não prolongou o vínculo e assinou pelo Gil Vicente por duas temporadas.