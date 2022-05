Atlético da Malveira cede estádio a Belenenses SAD, mas nega fusão

A Belenenses SAD vai mesmo jogar na Malveira na próxima temporada, confirmou o clube de Mafra na II Liga.

Em comunicado, o Atlético da Malveira confirma que vai ceder o estádio ao recém-despromovido à segunda divisão, mas nega fusão entre os dois clubes.

"Não corresponde à verdade a existência de qualquer compromisso de fusão entre o Atlético Clube da Malveira e o B SAD. O único compromisso é a cedência das instalações conforme aprovado em assembleia do clube, assim como com as autarquias", pode ler-se.

O Atlético da Malveira, fundado em 1940, disputa a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa.

A Belenenses SAD, que desceu à II Liga, deixou o Estádio Nacional como maneira de reduzir custos, e vai mudar-se para o concelho de Mafra.

O Estádio Nacional será casa do Casa Pia na I Liga, no início da próxima época, enquanto o Estádio Pina Manique estiver em obras.