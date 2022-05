André Castro fica mais uma época no Braga

André Castro, médio de 34 anos, renova com o SC Braga por mais uma temporada.

O jogador, que estava em fim de contrato, mantém-se ao serviço dos "guerreiros do Minho" até 2023.

André Castro chegou ao Braga em 2020 e, pelos minhoto realizou 66 jogos, onde marcou dois golos. Na última temporada o português disputou 33 jogos, os mesmos que na primeira temporada em Braga.

Em Portugal, antes de chegar ao Minho, o gondomarense já tinha passado pelo Gondomar, Porto e Olhanense. No currículo conta também com experiências no estrangeiro, ao serviço dos espanhóis do Sporting Gijón e dos turcos do Kasimpasa e Goztepe.

Em toda a carreira já conquistou sete títulos, quase todos ao serviço do FC Porto. Soma três Ligas portuguesas, duas Taças de Portugal, uma Liga Europa e uma Supertaça Cândido de Oliveira. O único título que não foi conseguido pelos azuis e brancos foi um campeonato da segunda liga, pelo Olhanense.