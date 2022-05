Álvaro Pacheco: "É uma questão de tempo até o Vizela ir à Europa"

Álvaro Pacheco garante que continua no Vizela na próxima temporada. Depois de um ano histórico, em que o clube garantiu, pela primeira vez, a permanência na I Liga, o telefone do treinador tocou, Alvaro não rejeitou as chamadas, mas declinou os convites.

Num evento de final de época entre equipa técnica, direção e imprensa, o técnico que trouxe o clube desde o Campeonato de Portugal até à I Liga não pensa em sair agora.



"Atendo sempre o telemóvel, mas se está a referir-se a sair deste projeto, nem pensar. Tenho dito que o melhor deste projeto ainda está para vir e quero fazer parte desse melhor", disse.

O treinador considera que é uma "questão de tempo" até o Vizela conseguir a sua primeira qualificação europeia: "Não tenho dúvidas que vai ser uma questão de tempo. Olho para o projeto do Vizela, quem lidera o clube e sei que não vai ser de um dia para o outro, mas não tenho dúvida que o Vizela vai chegar a esse ponto".

De pés mais assentes no chão, Diogo Godinho, presidente da SAD, foca-se em estabilizar o clube na I Liga.

"Objetivo é consolidar na I Liga. Sabemos da dificuldade, historicamente quem vem de baixo acabam por descer. Era o nosso maior desafio, não tínhamos experiência na I Liga, foi tudo novo para nós. Conseguimos e agora é olhar para o futuro", prevê.

Há vários jogadores do Vizela a despertar interesse de outros clubes e Diogo Godinho admite exposição do clube às leis do mercado. No entanto, o dirigente recorda que há vários atletas com contrato e apresenta a intenção de manter um núcleo significativo de jogadores do atual plantel.

"Temos jogadores com contrato, outros que temos de ir buscar. Todos anos é preciso fazer ajustes, este não é diferente. Todos os clubes precisam de vender ativos e o Vizela não é exceção", termina.