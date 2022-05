Artur Jorge é o novo treinador do Sporting de Braga. Ao que a Renascença apurou, o sucessor de Carlos Carvalhal será apresentado em breve e reflete uma aposta de António Salvador na formação do clube.

Artur Jorge, de 50 anos, é um homem da casa, estava na equipa B, mas já conta com uma passagem pela formação principal, no final da época 2019/20.

Depois de uma temporada muito marcada pela aposta em jogadores da formação, promovida por Carlos Carvalhal, o Braga pretende repetir a fórmula e Artur Jorge tem já uma longa relação com o clube a esse nível.

Antigo jogador e capitão do Sporting de Braga, Artur Jorge já treinou os juniores, os juvenis, a equipa B e os sub-23 do clube. Na temporada 19/20, em que a equipa foi orientada por Rúben Amorim, Sá Pinto e Custódio, Artur Jorge finalizou a época, garantindo o 3.º lugar na I Liga, com uma vitória sobre o FC Porto na última ronda do campeonato.