Rui Costa é o árbitro da final da Taça de Portugal

Rui Costa é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para apitar a final da Taça de Portugal entre FC Porto e Tondela.

O árbitro de 45 anos termina carreira este verão, por ter chegado à idade limite para ser árbitro profissional. A despedida será no Jamor.

Será o terceiro jogo que Rui Costa apita esta época, depois de ter estado nas vitórias frente ao Famalicão, no Estádio do Dragão, e contra o Santa Clara, nos Açores. Será o primeiro jogo que apita do Tondela esta época.

No jamor, será assistido por Nuno Manso e João Bessa Silva. Cláudio Pereira será o quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, Bruno Esteves é o videoárbitro nomeado, auxiliado na função por Vítor Ferreira e Ricardo Santos.

A final da Taça de Portugal entre FC Porto e Tondela joga-se neste domingo, às 17h15, no Estádio Nacional, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.