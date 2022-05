FPF bate recorde de praticantes inscritos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informa, esta terça-feira, que o número de praticantes inscritos superou o registo anterior à pandemia, com quase 200 mil, e estabeleceu um novo recorde,.

No total, são, atualmente, 197.060 os praticantes federados (contra 196.521 em 2019/20).

Verifica-se o maior crescimento no género feminino: as praticantes federadas são 12.327, o que corresponde a um aumento de 30% relativamente a época de pré-pandemia. Também o futsal feminino registou crescimento: de 2.058, em 2019/20, para 2.210, em 2021/22.

É no escalão mais jovem, os sub-7, que se constata um maior crescimento global, particularmente também nas meninas - tanto no futsal (mais 40% em relação a 2019/20) como no futebol (49%).