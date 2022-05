Pepa confirma continuidade no Vitória de Guimarães

"Acredito que com mais um ano, mais conhecedor, serei capaz de ajudar ainda mais quem está e quem vai chegar. Isso é o que queremos, é o desafio, sermos melhores do que o que fomos este ano", acrescentou.

Após a goleada (5-0) ao Gil Vicente, no domingo, o treinador foi questionado pelos jornalistas sobre se continuaria ao leme dos vitorianos na próxima temporada. Resposta afirmativa: "Sem dúvida, claro que sim."

Pepa confirma que vai continuar mais um ano no Vitória de Guimarães.

Em março, o novo presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, assumiu o desejo de continuar com Pepa, cujo contrato corre até 2024, para a próxima época, independentemente do desfecho desta.

O Vitória termina o campeonato em sexto e precisa que o FC Porto vença a final da Taça de Portugal, frente ao Tondela, para aceder à Conference League da próxima temporada. O balanço da temporada, para Pepa, "é positivo", no entanto, o treinador ambiciona "sempre mais".

"Temos a tendência de olhar para quem consegue as coisas. Se tivéssemos aqui 19 Guardiolas e Klopps só um seria campeão. Lançámos vários jovens, o mercado de inverno não foi positivo, perdemos o capitão [André André], o Sacko, o Marcus Edwards. Temos de olhar para a frente, é isso que pretendemos para a próxima época", sublinhou.