Marítimo arranca trabalhos de substituição do relvado

O Marítimo assinalou o início dos trabalhos de substituição do relvado, esta segunda-feira, com uma publicação nas redes sociais.

O relvado da equipa madeirense foi alvo de bastantes críticas, durante a época, e chegou a ter duas notas negativas (frente a Braga e Porto), o que levou à "interdição preventiva" do Estádio dos Barreiros.

Entre agosto e outubro, após a receção ao FC Porto, o Marítimo teve de se mudar para a Choupana. Recebeu Arouca, Moreirense e Gil Vicente no estádio do rival Nacional da Madeira, que atua na II Liga.

Ainda no final de setembro, o Marítimo anunciou que procederia à "substituição integral do relvado" no final da presente temporada.