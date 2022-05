Luís Freire quer treinar o Rio Ave na I Liga. "Há vontade de continuar"

Luís Freire quer continuar a ser o treinador do Rio Ave na próxima temporada. O técnico, campeão da II Liga, confirma uma reunião nos próximos dias para confirmar acordo para a próxima época.

"Há uma vontade da minha parte em continuar o trabalho, estejam reunidas as condições. Do Rio Ave também penso que exista essa vontade. Falta sentar, porque estivemos na luta até agora. O projeto deu certo, mas falta sentarmos e acertar o que há para acertar", disse, à imprensa, na receção da equipa na Câmara Municipal de Vila do Conde.

Também o presidente do clube, António Silva Campos, já afirmou que "não será difícil" chegar a acordo para a continuidade do treinador.

Luís Freire confirmou a subida do Rio Ave à I Liga com o título da II Liga. A subida ficou garantida na última jornada, com uma vitória por 3-0, em casa, frente ao Chaves.