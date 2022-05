Época do Casa Pia na I Liga começa no Estádio Nacional

A época da Casa Pia na I Liga vai começar com o Estádio Nacional como casa emprestada. Há já algum tempo que o senhorio – a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) – sabe que tem um novo inquilino à espera para ocupar o espaço que tem estado alugado à Belenenses SAD.

Numa entrevista a Bola Branca, o presidente do Casa Pia Atlético Clube, Vítor Franco, anuncia que as negociações com a FPF vão avançar e confirma que o Estádio Pina Manique entra em obras.

“É uma exigência da Liga, temos de aumentar a lotação do estádio e fazer as obras. Quase de certeza que, enquanto não obtivermos a legalização da Liga, jogaremos no Estádio do Jamor”, revela o dirigente, complementando que “só ontem se concretizou a subida e só ontem começaram as obrigações". "Havia conversas informais sobre o assunto para não sermos apanhados totalmente desprevenidos, mas também não queríamos dar a ideia de que as coisas já estavam resolvidas. Agora, é acelerar essas conversas” declara.

I Liga é realidade para “aguentar”, sem ilusões e sem comprometer o futuro

Ao fim de longos 83 anos, o Casa Pia está de regresso ao escalão principal do futebol português. A maior parte dos adeptos do emblema lisboeta nunca viu o clube na atual I Liga, depois da descida de divisão na longínqua temporada de 1938/39, nos primórdios do então Campeonato Nacional.