Conheça as datas dos "play-offs" das I e II Ligas

São conhecidas as datas dos "play-offs" das I e II Ligas.

Moreirense, 16.º classificado da I Liga, defronta o Desportivo de Chaves, que terminou no último lugar do pódio do segundo escalão, em Moreira de Cónegos, a 21 de maio, próximo sábado, e em Chaves, na semana seguinte, dia 29, um domingo. Ambos os jogos às 20h00.

O Moreirense está há oito temporadas consecutivas na I Liga e vai procurar segurar-se no principal escalão. O Chaves, que desceu em 2019, procura voltar à I Liga três anos depois. Os transmontanos contam com 16 presenças na primeira divisão.

A primeira mão do "play-off" da II Liga, entre Sporting da Covilhã, antepenúltimo classificado da segunda divisão, e Alverca, que venceu o "play-off" de subida da Liga 3, também está marcada para o próximo sábado. A segunda mão, no entanto, realiza-se no dia 28. Ainda não há hora para os dois jogos.