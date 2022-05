Ciclo de Carvalhal em Braga termina com "porta aberta" para um regresso

É com "portas abertas" para um regresso que Carlos Carvalhal fecha um ciclo no Sporting de Braga. António Salvador e o treinador estiveram lado a lado na mensagem de despedida, que fica como documento comprovativo de que esta é uma relação que termina em bem, apesar de uma das partes ter manifestado vontade em manter a ligação.

"A nossa intenção era de que ele pudesse continuar, mas ele sempre manifestou vontade de cumprir este ciclo de dois anos e depois ter um novo ciclo na vida dele. Foram dois anos fantásticos", diz o presidente do Sporting de Braga, em declarações publicadas pelo clube.

Abrindo a porta a um regresso, no cumprimento final a Carvalhal, Salvador passou em revista dois anos de trabalho de "de muita competência, de coisas boas que conseguimos fazer".

"Conquistámos uma Taça de Portugal, fizemos coisas muito boas este ano, nomeadamente, na Liga Europa. Na segunda volta ganhámos aos três grandes, o que ninguém conseguiu fazer. Pena nossa perder um treinador que é da casa e que ama este clube", lamenta.

"A vida continua", responde Carvalhal, que salienta a valorização de jogadores, a aposta na formação, as boas campanhas europeias, a conquista da Taça e a presença em outras duas finais como parcelas de uma missão cumprida.

O treinador explica que as partes chegaram "a um ponto e ambos estamos satisfeitos por tudo ter corrido muito bem". "Estes dois anos também foram de crescimento. Ter realizado isto no clube do meu coração marca-me para o resto da vida", conclui.

Carvalhal despede-se do Sporting de Braga, após duas temporadas, mas reserva, desde já, uma cadeira no estádio, porque não estando no banco, sempre que possível, estará na bancada, como mais um adepto do clube.