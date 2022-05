Luís Freire: "Acredito que um dia também vou poder celebrar na I Liga"

Luís Freire, treinador do Rio Ave, acredita que um dia vai também poder celebrar na I Liga, depois de confirmado o título de campeão do segundo escalão.

"Vim da distrital, aos 34 anos subi à I Liga pela primeira vez, aos 36 anos a segunda vez, acredito que vou ficar na I Liga e que, um dia, também vou poder celebrar na I Liga", disse, à Sport TV.

O treinador do clube de Vila do Conde acredita num título justo, com vitórias contra os rivais diretos e 70 pontos somados. O título foi confirmado com vitória, por 3-0, frente ao Chaves.

"Sabíamos que o jogo ia ser complicado, mas entramos à campeão, como temos de entrar. Tínhamos o plano de jogo definido, correu bem. É mais do que justo o Rio Ave ser campeão, ganhou todos os duelos diretos, fez 70 pontos, é uma pontuação muito alta. Sinto alegria, euforia, agradecimento aos meus jogadores. É um grupo fantástico. O que fez a diferença foi o grupo unido dos jogadores. É uma resposta para quem duvidou, é a minha sétima subida de divisão", explica.



Luís Freire destaca a pressão que foi criada no Rio Ave, o clube "que tinha de ser campeão".

"Aos adversários deu jeito dizer que o Rio Ave tinha de ganhar o campeonato. Pressionaram-nos dessa forma. Adversários nunca assumiram e se calhar gastaram tanto ou mais do que nós. Remodelamos o plantel, escolhemos muito bem os jogadores. Nos momentos bons, perdemos um pouco o pé, sugiram muitas críticas, o que é normal. Temos estabilidade lá dentro, eles perceberam como ganhar jogos na I Liga. Somos justos campeões", termina.