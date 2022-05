Filipe Martins, o treinador do Casa Pia que foi da cama de hospital à subida à I Liga

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, festeja a subida de divisão à I Liga, depois de uma temporada em que esteve hospitalizado devido a complicações causadas por uma infeção por Covid-19.

O técnico foi hospitalizado a 19 de fevereiro e só voltou a liderar a equipa presencialmente no final de março. Após confirmada a subida, com uma vitória por 5-1 frente ao Leixões, o treinador não escondeu a emoção.

"Dar os parabéns ao Rio Ave por ser campeão, esse era o nosso objetivo também. Mas acima de tudo, era subir de divisão. Um pouco camuflado ao início, assumo. Queria muito que o meu pai me visse de novo na I Liga e ele conseguiu ver. Não está a passar por uma fase fácil e vai superar novamente. E agradecer à grande mulher que tive. Nunca me abandonou nos momentos difíceis, sempre ao meu lado quando estive numa cama de hospital", disse à Sport TV.

O técnico assume que "não foi uma época fácil, para mim e para a minha família".

"Curiosamente tudo começou aqui neste estádio, há dois anos. Propusemo-nos a uma coisa que, muitos pensavam que até na permanência não teríamos sucesso, mas na nossa cabeça sabíamos o que queríamos. Tive a felicidade de ser o escolhido por um grande clube, com uma história ímpar no futebol português, e por um grupo investidor que acreditou no que viu. Hoje estamos a colher frutos de tudo aquilo que muita gente trabalhou. Faltam-me as palavras para descrever isto. Muita gente achou que não íamos ter estofo", disse.