Chaves "otimista e confiante" para o "play-off" com o Moreirense

Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, garante que a equipa continua muito otimista e confiante para o "play-off" de subida com o Moreirense, depois de perderem a oportunidade da subida direta.

"Resta-nos continuar a trabalhar e encarar estes dois jogos do 'play-off' que faltam como todo o otimismo e dedicação que tivemos até aqui. E muito confiantes por aquilo que podemos fazer", disse, à Sport TV.

O Chaves perdeu por 3-0 em casa do Rio Ave, na última jornada, resultado que atirou os transmontanos para o terceiro lugar. Campelos acredita, apesar do resultado, que a equipa mostrou que o Chaves pratica "do melhor futebol na II Liga".