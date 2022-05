Acusação de racismo. Rafael Ramos detido no final do Internacional-Corinthians

Rafael Ramos, jogador português do Corinthians, foi detido no final do jogo entre Corinthians e Internacional de Porto Alegre, depois de ter sido acusado de racismo.

O jogador saiu em liberdade depois do Corinthians ter pago a fiança, segundo a imprensa brasileira.

Edenílson acusa Rafael Ramos de chamar o brasileiro de "macaco". O português nega e garante que o adversário entendeu mal devido ao sotaque.



Rafael Ramos, que recentemente trocou o Santa Clara pelo Corinthians, falou na zona mista do estádio e garante que não insultou o jogador do Internacional.

"Foi puramente um mal-entendido entre mim e ele, fui ter com o Edenilson e tivemos uma conversa tranquila. Expliquei o que tinha acontecido, explicou o que tinha entendido, que não é verdade. Eu expliquei o que disse. Ele disse que tinha receio de passar por mentiroso, eu disse que não era mentiroso nenhum, apenas entendeu errado o que eu disse. Apertámos a mão e desejei-lhe boa sorte", disse, sem revelar o que disse.

Nas redes sociais, Edenílson reforçou a acusação: "Eu sei o que ouvi. Não reagi como deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu não entendi errado".