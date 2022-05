Portimonense vence Marítimo

Um golo do brasileiro Ewerton deu a vitória ao Portimonense no terreno do Marítimo, por 1-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O triunfo do Portimonense ficou decidido com o tento apontado pelo médio brasileiro, aos 80 minutos, permitindo à formação orientada por Paulo Sérgio igualar pontualmente o rival de hoje.

Marítimo e Portimonense terminaram a edição de 2021/22 da I Liga com 38 pontos, tal como Paços de Ferreira e Boavista, com os madeirenses a ocuparem o nono posto e os algarvios o 12.º, ambos ainda ao alcance de Famalicão, que soma 36 e recebe o Sporting de Braga, no domingo.

