Confira as contas da luta a três pela manutenção na I Liga

Chega a última jornada e Tondela, Moreirense e Belenenses SAD lutam para chegarem ao "play-off", última oportunidade de se manterem na I Liga.

Quem terminar o campeonato no 16.º lugar discutirá com o terceiro classificado da II Liga, a duas mãos, a presença no principal escalão.

Ao fim de 33 jogos, o Tondela encontra-se no lugar de "play-off", com 27 pontos. O Moreirense está logo atrás, já na zona de despromoção direta, com 26 pontos. A Belenenses SAD é a equipa última classificada, com 25.

O primeiro fator de desempate é o confronto direto. Aí, quem leva vantagem são os "cónego"s: superiorizam-se a beirões e lisboetas.

O Tondela é a equipa com as contas mais simples, já que é a única que depende de si e pode, até, dar-se ao luxo de perder. A equipa de Nuno Campos, que na última jornada recebe o Boavista, vai ao "play-off" se:

Vencer ;

; Empatar e o Moreirense não vencer;

e o Moreirense não vencer; Perder, o Moreirense também perder e a Belenenses SAD não vencer.

O Moreirense, que defronta, em casa, o Vizela, não pode perder. Evitará a descida direta no caso de:

Vencer e o Tondela não ganhar;

e o Tondela não ganhar; Empatar, o Tondela perder e a Belenenses SAD não vencer.

A Belenenses SAD está obrigada a ganhar na visita ao Arouca. Apurar-se-á para o "play-off" se:

Vencer, o Tondela perder e o Moreirense não ganhar.

Os três jogos que decidirão as contas da manutenção estão marcados para sábado, a partir das 15h30, e terão informações na Renascença.