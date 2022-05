Bruno Pinheiro: "Amargo de boca não apaga a tranquilidade da época"

O treinador do Estoril falou este sábado de um “amargo de boca” no fim da época em que termina na 8.ª posição no regresso à Primeira Liga, depois da derrota por 2-0 no Estádio do Dragão na última jornada.

"Não tendo o domínio do jogo, conseguimos chegar muitas vezes ao último terço e a zonas de finalização. Fica um amargo de boca que não apaga a tranquilidade da época. Somos muito ambiciosos, achamos que temos qualidade e nem sempre os resultados acompanharam as exibições, especialmente na segunda metade da época. Acabámos por fazer uma época tranquila e o dever foi cumprido", disse em flash interview.

“O Estoril há dois anos estava na segunda liga, há dois ou três o seu treinador não estava no futebol profissional. Conseguimos valorizar-nos e, nesse sentido, estamos todos de parabéns”, acrescentou o técnico dos canarinhos.