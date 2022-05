Nota 3 para Hugo Silva. Primeiro golo legal apesar do "nervosismo da estreia"

O videoárbitro (VAR) Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu Nota 3 a Hugo Silva, que dirigiu o Paços de Ferreira 0-2 Benfica, da última jornada do campeonato.

Na primeira vez a arbitrar um jogo de um grande - "uma experiência de Fontelas Gomes", presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, segundo o especialista -, Hugo Silva "encarregou-se de não comprometer".

"Nervosismo natural da estreia, embrulhou-se algumas vezes com o jogo. Teve alguns lapsos, assinalou demasiadas faltas, mas demonstrou personalidade e fez uma boa gestão disciplinar. Também se deu bem com os intervenientes, algo muito importante neste patamar", salienta Paulo Pereira.

O golo do Benfica, logo aos quatro minutos, que deixou dúvidas, foi bem validado.

"No lance que antecede o golo do Benfica, numa jogada entre Sandro Cruz e Hélder Ferreira, que não teve repetições, não me parece ter havido infração", afirma o especialista.

Aos 16 minutos, Hugo Silva assinalou falta de Rui Pires sobre João Mário, no entanto, segundo o VAR Bola Branca, a falta foi ao contrário.