César Peixoto quer levar o Paços de Ferreira a uma "época fantástica"

César Peixoto conclui a época 2021/22 com o sentimento de dever cumprido, no entanto, na segunda temporada no Paços de Ferreira - a primeira completa na I Liga - quer sonhar ainda mais alto.

"É importante para qualquer treinador começar a época, ter dedo na construção do plantel e fazer a pré-época. Vamos trabalhar para fazer uma época fantástica e dar alegrias aos adeptos. Queremos continuar a praticar um futebol proativo e alcançar os objetivos do clube", salientou o técnico pacense, em declarações à Sport TV, após a derrota, por 0-2, com o Benfica, na última jornada do campeonato.

Peixoto admitiu que a equipa ainda tem de crescer, porque houve uma altura em que "fez sonhar com mais alguma coisa". Ainda assim, "os jogadores fizeram um grande trabalho" sob o seu comando.

Sobre o jogo com o Benfica, o treinador considera que o Paços de Ferreira merecia mais.

"Fizemos um bom jogo. Não entrámos bem, mas podíamos ter feito o 1-1 e na jogada seguinte eles fizeram o 2-0. O que definiu o jogo foi a eficácia. A equipa lutou, trabalhou e criou muitas oportunidades. Sentimento de injustiça, penso que o empate seria o resultado mais justo, mas a eficácia prevaleceu", assumiu.