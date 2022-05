Treinador do Chaves foi o melhor de abril na II Liga

Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, recebeu o prémio Vítor Oliveira, para melhor treinador de abril da II Liga.

No período em avaliação, os flavienses conseguiram o pleno. Em cinco jogos, alcançaram cinco vitórias, numa fase decisiva da época, em que lutam pela subida.

Com um saldo de dez golos marcados e apenas três sofridos, o Chaves conseguiu subir ao terceiro lugar, a três pontos do líder Rio Ave e a um do Casa Pia, em segundo.

Os transmontanos estão em lugar de "play-off". Na última jornada, defrontam o líder Rio Ave, em Vila do Conde, num jogo que será decisivo para o encerrar das contas do pódio.

Vítor Campelos teve 38,27% dos votos. O "top-3" fica completo com o treinador do Penafiel, Filipe Rocha, com 14,81%, e o do Nacional, Rui Borges, com 12,96%.