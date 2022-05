Ricardo Soares diz que Samuel Lino custou 6.5 milhões de euros ao Atlético Madrid

O extremo Samuel Lino custou 6.5 milhões de euros ao Atlético Madrid. Quem o confirmou foi Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações ao 11.

Segundo a mesma fonte, a equipa de Barcelos fica ainda com 20% do passe do jogador brasileiro que foi contratado em janeiro pelos colchoneros.

Ricardo Soares adiantou ainda, sem apontar nomes, que "clubes grandes quiseram levar o Samuel Lino", mas chegaram tarde, em relação ao Atlético Madrid.

Samuel Lino, de 22 anos, somou 14 golos e cinco assistências em 37 jogos.