Carlos Carvalhal eleito melhor treinador da I Liga em abril

Carlos Carvalhal foi eleito o melhor treinador do campeonato em abril.

O técnico do Sporting de Braga recebeu 32,64% dos votos dos colegas de profissão (treinadores principais da prova), contra 28,47% de Sérgio Conceição, do FC Porto, e 9,72% de Rúben Amorim, do Sporting.

Em abril, o Braga venceu quatro e empatou um dos cinco jogos que disputou. Duas das vitórias foram diante de Benfica (3-2) e FC Porto (1-0). Esta última garantiu o quarto lugar do campeonato.

O Braga domina os prémios de abril: Matheus foi eleito melhor guarda-redes, David Carmo melhor defesa, e Ricardo Horta melhor avançado. Só a distinção de melhor médio escapou: venceu Fábio Vieira, do FC Porto.

A um jogo de terminar a temporada, o Braga pode garantir o máximo de pontos numa época desde a temporada de 2017/18, quando chegou aos 75 pontos. Com 65 pontos, os bracarenses têm de vencer, no último jogo, contra o Famalicão, para bater os 67 pontos de 2018/19.