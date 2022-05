Liga confirma Vitória de Guimarães-Gil Vicente à porta fechada

O encontro entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente, que encerra o campeonato, no domingo, vai-se realizar à porta fechada, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), esta quarta-feira.

Em comunicado, o organismo confirma que o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, vai ter as bancadas vazias, na sequência de um “procedimento disciplinar” instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a 11 de agosto de 2020. Em causa estão os incidentes de um jogo entre Vitória de Guimarães e Benfica, realizado a 4 de janeiro de 2020.

“Informamos que o jogo (…) a disputar entre as equipas da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD e da Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., no dia 15 de maio [domingo], pelas 20h30, será realizado à porta fechada”, lê-se na nota divulgada pela LPFP, no site oficial.

Face à sanção do CD da FPF, que impunha a realização de um jogo à porta fechada e uma multa de 29.631 euros, o clube minhoto apresentou uma providência cautelar ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a 8 de setembro de 2020. No entanto, na sequência de uma comunicação à LPFP realizada na segunda-feira, aceitou realizar o último jogo da temporada à porta fechada.