Horta supera Darwin e Taremi e é o melhor avançado de abril

Ricardo Horta foi eleito o melhor avançado da I Liga em abril.

O capitão do Sporting de Braga superou, com 29,86%, na votação dos treinadores principais, a concorrência de Darwin Núñez, do Benfica, com 27,78% dos votos, e de Mehdi Taremi, do FC Porto, com 25%.

Ricardo Horta marcou dois golos e duas assistências em cinco jogos pelo Sporting de Braga, tendo sido decisivo nas vitórias sobre FC Porto (apontou o 1-0 final) e Benfica (3-2, assistiu para o 2-0 do irmão André).

O golo de Ricardo Horta ao FC Porto, que acabou com o recorde histórico de invencibilidade dos dragões no campeonato, foi, aliás, o número 100 na carreira do extremo português, de 27 anos. O "21" é, agora, o máximo goleador de sempre do Sporting de Braga, a par de Mário Laranjo.

Vitórias essas que ajudaram o Braga a garantir o quarto lugar.

A equipa de Carlos Carvalhal é a clara vencedora dos prémios de abril do campeonato: Matheus recebeu a distinção para melhor guarda-redes e David Carmo foi eleito o melhor defesa. São três de quatro, até agora.