Contra as críticas, líder canarinho destaca facto de FC Porto e Estoril "não precisarem do jogo" de sábado

O Estoril-Praia chega ao Estádio do Dragão em oitavo lugar para o fecho do campeonato e já com o FC Porto campeão. Os canarinhos ainda podem subir um lugar na última jornada. Em entrevista a Bola Branca, o presidente do clube, Alexandre Faria, considera favorável as equipas não precisarem do jogo.

"É mais favorável para todos que este jogo ocorra já com o título decidido. Ou seja, para o Estoril-Praia, pela forma como as equipas são criticadas injustamente é importante estar a disputar o jogo se qualquer pressão adicional", começa por dizer Alexande, que em jeito de balanço da época dá nota positiva à equipa, realçando a primeira volta e o objetivo atingido de afirmação na I Liga.



"Numa época de regresso, e por isso de afirmação, as expectativas acabaram por ir além do que estava planeado. O Estoril precisa de estar na I Liga de uma forma sustentada, coerente e bastante prolongada no tempo. Foi uma primeira volta fantástica e que, depois, permitiu cimentar a sua posição. Agora há que começar a ver o projeto evoluir de forma equilibrada", adianta, em Bola Branca.

Quanto à nova época, o sonho de regressar a uma prova europeia está sempre presente.

"Há sempre ambição para mais e há vontade de sonhar, mas esse sonho tem de ser equilibrado. Para que, quando voltar a acontecer, não aconteça de forma esporádica e seja frequente. Pela região, o sonho deve estar presente", sustenta o dirigente do emblema da "linha".

Alexandre Faria não dá como garantida a continuidade do treinador, Bruno Pinheiro, na nova temporada.



"É normal que exista cobiça face a tudo o que ele tem feito até agora. Terá de ser a SAD a fazer esse balanço, ainda é prematuro. As coisas têm de correr normalmente e de fazer sentido para todos", faz notar, antes de finalizar destacando os sucessos da equipa sub-23, bicampeã da Liga Revelação da FPF.