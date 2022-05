Supertaça realiza-se a 31 de julho em Aveiro

A Supertaça Cândido de Oliveira, primeiro troféu da época 2022/23, está marcada para o dia 31 de julho, domingo, no Estádio Municipal de Aveiro, anunciou, esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A final da Taça de Portugal ainda não se realizou, contudo, considerando que o campeão nacional FC Porto está na final, já se sabe que o adversário na Supertaça será o Tondela, o outro finalista da "prova rainha".

Será a 12.ª vez que a Supertaça se realiza em Aveiro. Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, admite que o município "tem o maior gosto" em organizar o jogo. Mais ainda com o estádio cheio, depois de duas edições com limitação de público, devido à pandemia da Covid-19.



"Isso dá-nos uma redobrada alegria. Um abraço muito especial ao FC Porto e CD Tondela pelas presenças neste jogo tão importante e uma saudação, também especial, à FPF por, mais uma vez, transformar Aveiro na capital da Supertaça. Seguramente os aveirenses vão aderir e receber de braços abertos todos os adeptos de futebol que gostam desta festa que marca a transição de épocas desportivas. Deixo aqui um abraço de alegria e boas vindas a todos os adeptos e deixo o repto que venham conhecer melhor a cidade dos canais", salienta o autarca.

FC Porto e Tondela disputarão a final da Taça de Portugal no dia 22 de maio, a partir das 17h15, domingo, no Estádio Nacional, no Jamor.