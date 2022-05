Comportamento do público vale multas a FC Porto e Benfica

O Conselho de Disciplina aplicou multas a FC Porto e Benfica devido ao comportamento do público no clássico do último sábado.

A jogar em casa, o Benfica terá que pagar nove mil euros de multa por comportamento incorreto do público. Em causa está o arremesso de três tochas incandescentes, um pote de fumo, quatro petardos e três flash-lights, para além de pirotecnia também usada por adeptos do Porto.

Marco Pimenta, adjunto de Nélson Veríssimo, vai cumprir um jogo de castigo por ter sido expulso.

O FC Porto foi multado em 3700 euros por cânticos insultuosos e utilização de pirotecnia.

Do lado dos dragões, o fisioterapeuta Álvaro Magalhães foi suspenso por seis dias devido a protestos com a arbitragem.

Dentro de campo, o Porto venceu o Benfica por 1-0 e confirmou o 30.º título de campeão nacional.