Arouca celebra permanência com misto de felicidade e alívio

Foi com "alívio" que o presidente do Arouca misturou a felicidade pela permanência na I Liga. Foi no sofá que Carlos Pinho festejou, depois da derrota da Belenenses SAD com o Famalicão, mas, independentemente do momento, foi "merecido", diz o dirigente, em entrevista à Renascença.

"Foi um alívio. Nós merecíamos isto. Estamos sempre ansiosos para que chegue este dia. Estamos todos muito felizes. Foi um fecho feliz", regista, na manhã seguinte à celebração.

Carlos Pinho assume que esperava uma época "difícil", tendo em conta, sobretudo, o facto de o clube ter estado na II Liga na temporadas anterior, mas o objetivo foi atingido, graças ao "sacrifício, à paixão e à garra de todos".