Sindicato condena insultos a Rochinha e pede reunião com secretário de Estado do Desporto

O Sindicato dos Jogadores pediu uma reunião com o novo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, após os insultos a Rochinha, no Boavista-Vitória de Guimarães.

Em comunicado, o organismo "condena, veementemente, mais um lamentável episódio relacionado com ofensas a profissionais de futebol, desta feita ao jogador Rochinha, capitão do Vitória SC, e à memória da sua mãe".

"O comportamento dos adeptos do Boavista responsáveis por esta demonstração gratuita de ódio e desrespeito para com um jogador, além de inaceitável, é reiterado, pelo que deve ser enquadrado desta forma no recurso ao meios regulamentares e legais à disposição", pode ler-se.

Rochinha, de 27 anos, jogou duas épocas e meia no Boavista, antes de se transferir para o Vitória de Guimarães em janeiro de 2019.

Nesse sentido, o Sindicato dos Jogadores "solicitou uma reunião ao novo Secretário de Estado da Juventude e Desporto em que abordará, entre outros temas, a violência e aumento do discurso de ódio e ataques sobre os praticantes desportivos, dentro e fora dos recintos desportivos".