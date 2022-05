Já há horários da última jornada do campeonato

A Liga de Clubes anunciou os horários da 34ª e última jornada da I Liga portuguesa.

O campeão FC Porto encerra o campeonato contra o Estoril Praia no sábado, dia 14, às 18h00. Depois da partida, os dragões levantam o troféu de campeão. A jornada arranca na sexta-feira, às 20h15, com o Paços de Ferreira-Benfica.

Com título e vagas europeias entregues, resta perceber quem desce de divisão e quem vai jogar o "play-off". Essas decisões estão marcadas para sábado, às 15h30, com o Arouca-Belenenses SAD, Tondela-Boavista e Moreirense-Vizela.

No mesmo dia, às 18h00, joga-se o Marítimo-Portimonense e o FC Porto-Estoril. Os dragões vão levantar a taça de campeões após a partida, no Estádio do Dragão. No mesmo dia, às 20h30, o Sporting encerra o campeonato, em Alvalade, na receção ao Santa Clara.

O campeonato encerra no domingo, com dois dérbis minhotos: Famalicão-Sporting de Braga, às 18h00, e Vitória de Guimarães-Gil Vicente, às 20h30.

Confira as horas de todos os jogos.

Sexta-feira, 13 de maio

FC P. Ferreira – SL Benfica, 20H15

Sábado, 14 de maio

FC Arouca – Belenenses SAD, 15H30

CD Tondela – Boavista FC, 15H30

Moreirense FC – FC Vizela, 15H30

Marítimo M. – Portimonense, 18H00

FC Porto – Estoril Praia, 18H00

Sporting CP – Santa Clara, 20H30

Domingo, 15 de maio

FC Famalicão – SC Braga, 18H00

Vitória SC – Gil Vicente FC, 20H30