E sobram três. Derrota da Belenenses SAD garante manutenção do Arouca

A Belenenses SAD perdeu, em casa, frente ao Famalicão, por 3-2, resultado que confirma a manutenção do Arouca na I Liga.

Ao intervalo, a equipa da BSAD vencia por 1-0, graças a um autogolo em cima do intervalo, de Alex Nascimento, aos 44 minutos.

O Famalicão virou o resultado em menos de 10 minutos. Aos 67, Marín igualou o jogo, num golo confirmado pelo videoárbitro. O lateral estava em jogo por dois centímetros.

Aos 76, Banza recebeu de peito na área e cruzou para um golo simples de Bruno Rodrigues, que apenas precisou de encostar.

Já nos descontos, Baraye conseguiu chegar ao empate, num lance com vários ressaltos na área do Famalicão. No entanto, a igualdade durou apenas 1 minuto. Aos 95, Pepê Rodrigues fintou Afonso Sousa e rematou longe do alcance de Luiz Junior.

Com este resultado, o Arouca confirmou matematicamente a permanência na I Liga.

Restam três equipas discutir as duas vagas de descida direta e a de "play-off" de despromoção.

A Belenenses SAD continua no último posto, com 25 pontos, menos um do que o Moreirense, com 26. Em lugar de "play-off", está o Tondela, com 27 pontos.

Tudo se decido no próximo sábado, às 15h30. Arouca-Belenenses SAD, Moreirense-Vizela e Tondela-Boavista são os jogos que decidem quem desce diretamente e quem disputa um "play-off" com o terceiro classificado da II Liga.