Santa Clara derrota P. Ferreira

O Santa Clara impôs-se em casa por 2-0 a um Paços de Ferreira em inferioridade numérica desde os cinco minutos, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol.

No Estádio de São Miguel, Lincoln, num livre direto resultante da jogada que valeu a expulsão com vermelho direto do guarda-redes pacense Igor Vekic, marcou o primeiro golo dos açorianos, aos nove, com Ricardinho (67) a fechar a contagem.

Num encontro entre equipas que já asseguraram a manutenção, o Paços somou o seu quarto jogo sem ganhar, descendo ao 10.º posto, com 38 pontos, e estando agora três lugares atrás do Santa Clara, que tem mais dois pontos e pôs hoje fim a uma série de três empates consecutivos.

Veja o resumo da partida: