Horta marca golo histórico e dá novo triunfo ao Braga

Ricardo Horta igualou Mário Laranjo como melhor marcador da história do Sp. Braga, ao assinar o golo da vitória dos arsenalistas na receção ao Arouca, na 33.ª jornada da I Liga.

Em Braga, o golo número 92 de Horta pelos bracarenses, marcado aos 87 minutos, valeu o terceiro triunfo consecutivo à equipa da casa, que segue no quarto lugar do campeonato com 65 pontos.

Já o Arouca, 15.º classificado, um lugar acima da zona de “play-off” de manutenção, soma 30 pontos e viu, assim, adiada a confirmação na permanência no escalão principal.

Veja o resumo da partida: