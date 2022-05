Rio Ave vence e pode celebrar subida ainda hoje

O Rio Ave venceu por 1-0 o Sporting da Covilhã, no Estádio José Santos Pinto, e está muito perto da subida à I Liga.

O único golo da partida aconteceu no primeiro lance da segunda parte, por Pedro Mendes, avançados emprestado pelo Sporting.

Com este resultado, o Rio Ave é líder com 67 pontos, à condição com mais quatro do que o Chaves e mais cinco do que o Casa Pia.

Se o Casa Pia não vencer o Vilafranquense, este sábado, o Rio Ave celebra já hoje a subida. O mesmo acontece caso o Chaves perca no domingo, frente ao Estrela da Amadora.

Em todo o caso, o Rio Ave só precisa de um empate na última jornada, frente ao Desportivo de Chaves, para conseguir a subida à I Liga, um ano depois da despromoção.