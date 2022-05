O Casa Pia vence o Vilafranquense por 2-1, em partida da jornada 33 da II Liga, e mantém-se na luta pela subida ao escalão máximo.

Os golos dos gansos foram apontados por Leonardo Lelo e Godwin.

Com este triunfo, o Casa Pia sobe, à condição, ao segundo lugar, com 65 pontos, a dois do Rio Ave. Já o D. Chaves tem 63 pontos, mas menos um jogo.

Na última jornada há um Leixões – Casa Pia e a um Rio Ave – D. Chaves.