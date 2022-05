Falhanço do Boavista no último lance permite ao Vitória sonhar com o quinto lugar

O Vitória de Guimarães continua a sonhar com o quinto lugar, depois do empate, por 1-1, no terreno do Boavista, esta sexta-feira.

Num Estádio do Bessa a fervilhar com a rivalidade entre as duas equipas, e com a melhor casa da época, foi o Vitória a adiantar-se no marcador, aos 25 minutos, com um cabeceamento certeiro de Óscar Estupiñán. No entanto, aos 70 minutos, depois de muita insistência, Gaius Makouta subiu pela direita, entrou na área e cruzou atrasado para Paul-George Ntep que, acabado de entrar, rematou cruzado e reestabeleceu o empate.

Seis minutos depois, Abdul Mumin viu o segundo cartão amarelo e deixou o Vitória com dez. Perante oportunidade de ouro para empatar, o Boavista pressionou, porém, Bruno Varela e os postes pararam tudo.

Mesmo no último lance, após cruzamento da direita, Yusupha apareceu na cara de Bruno Varela a desviar, mas o guarda-redes segurou o empate, que mantém o Vitória na corrida ao "top-5", com uma grande defesa.

Com este resultado, o Vitória passa a somar 45 pontos, menos três do que o Gil Vicente, quinto classificado. Os gilistas garantirão o quinto lugar e a Europa se pontuarem na visita ao Tondela, no domingo, às 15h30.

O Boavista sobe, de forma provisória, à nona posição, com 37 pontos, os mesmos do Marítimo, oitavo classificado, e do Santa Clara, décimo.