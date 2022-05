Entre a "cereja no topo do bolo" e a "lufada de ar fresco", Paulo Sérgio vê dois dignos campeões

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, não se arrisca a tentar adivinhar quem será o novo campeão nacional, entre FC Porto e Sporting. Independentemente do desfecho, diz que o título ficará bem atribuído.

"Qualquer um que venha a ser campeão será justo", afirmou o técnico, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Sporting, a contar para a 33.ª jornada do campeonato.

O FC Porto lidera, com seis pontos de avanço. Contudo, o Sporting sonha com duas derrotas do rival, que lhe permitiriam, vencendo os seus jogos, passar para a frente da tabela classificativa à última hora. Paulo Sérgio aprova o campeão, seja qual for a cor e o nome do treinador.

"O Porto, como líder, é reconhecida a sua valia, a sua qualidade e trabalho coletivo, as suas dinâmicas, de uma liderança muito forte, muito Sérgio [Conceição], muito identificada e enraizada com as raízes do FC Porto. O Sérgio no FC Porto é a cereja no topo do bolo", salienta o técnico.

"O Sporting também fortíssimo, com muita qualidade. O Rúben [Amorim] é um excelente comunicador, deve ser muito agradável trabalhar com ele, ele é muito caro nas mensagens que passa. Gosto imenso de ouvir o Rúben falar e acho que é uma lufada de ar fresco neste nosso mundo dos treinadores, desde que chegou à I Liga", elogia Paulo Sérgio.