Camisolas do Tondela na final da Taça com nome dos 24 concelhos do distrito

O Tondela vai entrar na final da Taça de Portugal de futebol, diante do FC Porto, com o nome dos 24 concelhos do distrito de Viseu impressos no equipamento, anunciou o clube à agência Lusa, esta sexta-feira.

"O Tondela está a fazer história não só no clube, mas na região, já que é a primeira vez que um clube do distrito de Viseu vai à final da Taça de Portugal, no Jamor, e, por isso, queremos os 24 concelhos connosco", disse o diretor de comunicação dos beirões, Francisco Favinha.