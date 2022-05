Petit e o castigo de um mês. "Quando eu era jogador havia mais diálogo e tolerância"

Petit respeita a suspensão de um mês que lhe foi aplicada pela expulsão frente ao Moreirense, no entanto, considera que, quando era jogador, os árbitros tinham maior capacidade de diálogo com os protagonistas.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do Boavista diz que, no seu tempo, "havia mais diálogo com os árbitros e tolerância".

"Quando eu era jogador, havia mais diálogo entre os jogadores e os árbitros. Não havia tantos amarelos e vermelhos como agora. Agora, é muito fácil dar amarelos e vermelhos. Antes havia mais tolerância, os árbitros conseguiam ter a capacidade de dialogar mais com os treinadores e jogadores. Mas respeito a decisão", ressalva.

Petit recorda que proferiu as palavras que levaram à sua expulsão - "és uma vergonha" -, devido à expulsão simultânea de dois dos seus jogadores, Petar Musa e Seba Pérez, logo após o golo do empate (2-2).

"Naquele momento foi a minha reação, porque tínhamos acabado de perder o Musa e o Seba no golo que fizemos. A emoção de teres sofrido e logo de seguida fazes o golo e depois vês o árbitro a correr para o Musa e dar-lhe o segundo amarelo, e depois o Seba ser expulso, e houve aquela reação. Tem de haver um pouco mais de tolerância", afirma.

Derrubar o Vitória rumo a voos mais altos

Petit não poderá estar no banco na receção do Boavista ao Vitória de Guimarães, na sexta-feira, a contar para a 33.ª jornada do campeonato.

Ainda assim, garante que o Boavista está preparado para ir "à procura dos três pontos e dar mais um passo" rumo à primeira metade da tabela, mesmo sabendo que será um jogo "extremamente difícil":

"É essa a ambição que nos encaramos, vestindo esta camisola, estando neste clube, a exigência daquilo que nós pretendemos, para que o Boavista possa começar a andar noutros patamares. Nesse sentido, é um jogo importante contra um rival que todos gostam de participar."



O Boavista-Vitória joga-se na sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Bessa.