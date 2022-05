Pepa. “Aqui ninguém desiste” do quinto lugar

O treinador do Vitória de Guimarães afirma que os seus jogadores devem ser "alegres" e "intensos" para vencerem um duelo "especial" com o Boavista, na abertura da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira.

Com 44 pontos, a equipa vimaranense assegurou o sexto lugar na ronda anterior e está a quatro do Gil Vicente, formação que ocupa o quinto posto, que Pepa considera ainda um "objetivo" para o seu grupo, que precisa de mostrar "intensidade" e "paixão" no Estádio do Bessa, no que descreveu como um "clássico do futebol português", marcado pela "rivalidade".

"Podemos dizer que todos os jogos são iguais, que valem três pontos, mas não podemos esconder que é um jogo especial. Temos de chegar ao jogo, ser alegres dentro de campo e intensos. Se assim for, não tenho dúvida de que vai ser um grande jogo e de que vamos tentar os três pontos", frisou, na antevisão ao desafio.

Convencido de que a equipa está pronta para "deixar para trás" um "jogo menos conseguido" com o Santa Clara (1-1), na 32.ª jornada, Pepa vincou que o quinto lugar "ainda é possível", após a desvantagem para os gilistas ter sido de 10 pontos, no fim da 27.ª jornada.

"Aqui ninguém desiste. Estávamos a 10 pontos, fomos encurtando, encurtando, nós é que fomos alimentando isto, mas a verdade é que ainda é possível e nós acreditamos. Se não o conseguirmos [ser quinto classificados], sou o primeiro a pegar no telefone e a dar os parabéns ao [treinador do Gil Vicente] Ricardo [Soares]", completou.

Apesar de "muitas coisas menos conseguidas" ao longo da temporada, o 'timoneiro' diz sentir "um orgulho tremendo no grupo de trabalho" e pediu aos seus jogadores para "mostrarem estofo" para lidarem com o ambiente que se prevê adverso, mesmo com a previsível deslocação de centenas de adeptos do Vitória.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 44 pontos, defronta o Boavista, 10.º, com 36, em partida agendada para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.