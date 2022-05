Jorge Costa, ex-jogador e atual treinador, saiu do hospital e está a recuperar de um problema cardíaco, informa o diário desportivo "O Jogo".

O antigo defesa-central do FC Porto e da seleção nacional encontra-se bem de saúde, depois de ter sido submetido a um cateterismo, no sábado. Esteve internado no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

Jorge Costa, de 50 anos, está, atualmente, sem clube, depois de ter abandonado o Sfaxien, da Tunísia, no princípio de abril.