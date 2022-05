Benfica "descontraido" e FC Porto mais "pressionado emocionalmente"

Carlos Azenha, antigo adjunto de Jesualdo Ferreira no FC Porto, antevê um dragão "sob pressão" emocional na visita ao Estádio da Luz, num jogo que assume cariz decisivo na luta pelo título nacional.

Convidado a refletir sobre a questão psicológica do clássico e da jornada 33, o treinador de 55 anos considera que "a grande preocupação nestes jogos é ensaiar a equipa emocionalmente para poder, por exemplo, jogar com menos um. E saber ainda ter de lidar com a ansiedade", do lado portista, porque "ás vezes querer resolver depressa pode ser desvantajoso". Já quanto aos anfitriões, "para além da honra, jogarão descontraidos. Portanto, é deste balanço que sairá o vencedor", analisa.

Azenha, nestas declarações a Bola Branca, reforça que "o FC Porto vai ser a equipa mais pressionada, é uma pressão grande, mas é uma pressão positiva. E é este o grande trabalho do FC Porto" nas horas que antecedem a partida.

"O Benfica não tem pressão nenhuma. A honra aqui pouco importa e a vitória é boa para o orgulho mas nada acrescenta, também. Já para o FC Porto, ganhar na Luz será a cereja no topo do bolo", completa o técnico, que passou igualmente por outro dos clube que estará envolvido nas contas da atribuição do cetro nacional de 2022/23, no sábado: o Portimonense.

Segundo Carlos Azenha, os algarvios, já com a manutenção assegurada na I Liga, receberão um Sporting "com excesso de confiança por jogar a seguir ao FC Porto. E com mais pressão também" em comparação com os azuis e brancos, caso estes não tenham garantido minutos antes o triunfo no campeonato.