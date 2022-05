Fernando Nélson ainda não dá o título como entregue ao FC Porto

O título não está entregue. A convicção é de Nélson, antigo lateral de FC Porto e Sporting, que sustenta a sua opinião com o facto de o Benfica não pretender festejos na sua casa.

O ex-defesa acrescenta que também os leões estarão em Portimão para vencer, o que o leva a pensar que os dragões só deverão festejar em casa na derradeira jornada, contra o Estoril, caso pontuem nesse desafio.

"É muito difícil de prever o que vai acontecer no clássico. O Benfica não vai querer festas em sua casa e o futebol é fértil em surpresas, não sei se será a jornada do título. O Sporting sabe que empate não lhe chega e vai a Portimão para vencer", refere Fernando Nélson.

Derrotas com Santa Clara e Braga deitaram título a perder para o leão

Em jeito de balanço, Nélson considera que o Sporting falhou quando não devia e o FC Porto foi, de facto, o melhor na corrida pelo título nacional. Até em comparação com a temporada transata.

"O FC Porto foi mais consistente e regular do que na época passada, quer em termos de resultados, quer de exibições. O Sporting também teve um ótimo trajeto, mas depois falhou no jogo dos Açores e, mais tarde, com o Braga. Aí ditou o que foi o resto do campeonato, o Sporting passou a correr atrás do prejuízo mas o FC Porto tem conseguido manter a distância", acrescenta.

Slimani "mais-valia" mas autoridade do treinador não pode ser colocada em causa

O fim da época leonina fica marcado pelo "caso Slimani", que deixou de contar para Rúben Amorim e vai passar, sem brilho, pelo Sporting neste regresso a Alvalade.

Nélson observava o ponta-de-lança argelino como uma "mais-valia", mas a autoridade do treinador tem de estar primeiro, na opinião do antigo lateral.

"O Slimani era uma mais-valia para o Sporting. No entanto, os interesses pessoais de um jogador não se podem sobrepor às diretivas da equipa técnica e do grupo. Nesse sentido, o Rúben Amorim fez bem, até porque, aparentemente, o atleta não compreendeu as imposições do treinador e reagiu de forma intempestiva". conclui.

Já sem Slimani, o Sporting joga este sábado em Portimão às 20h30, diante do Portimonense. Mais cedo, às 18h00, é a vez do Benfica receber o FC Porto.