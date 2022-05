Tondela empata em Paços de Ferreira e deixa zona de descida automática

O Tondela deixou a zona de despromoção direta, esta segunda-feira, com um empate, por 1-1, no terreno do Paços de Ferreira.

Um ponto precioso, ainda que amargo para os beirões, que estiveram na frente do marcador durante uma hora: desde o minuto 32, devido ao golo de Salvador Agra, até aos 92, quando Lucas Silva empatou.

A missão do Tondela complicou-se ainda mais aos 93 minutos, quando Modibo Sagnan viu o segundo cartão amarelo (vira o primeiro quatro minutos antes) e consequente vermelho. Até ao fim, o Paços ainda obrigou Pedro Trigueira a um par de boas defesas e Deni Jr. escorregou quando estava isolado, mas o Tondela conseguiu resistir.

Com este resultado, o Tondela chega aos 27 pontos e sobe ao 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de manutenção. Tem mais um ponto do que o Moreirense, primeira equipa abaixo da linha de água, e mais dois do que o Belenenses SAD, que se encontra no último lugar. O Arouca, primeira equipa fora de perigo, soma mais três pontos do que o Tondela.

O Paços de Ferreira sobe ao sétimo lugar, com 38 pontos, menos seis do que o Vitória de Guimarães, sexto classificado, e mais um que Marítimo e Santa Clara, que ocupam os oitavo e nono lugares, respetivamente.