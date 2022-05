Famalicão garante permanência na I Liga

O Famalicão tem a manutenção na I Liga garantida.

A equipa de Rui Pedro Silva beneficia do empate do Tondela em Paços de Ferreira para ficar, em definitivo, a salvo e deixar a luta pela permanência reduzida a cinco equipas.

A duas jornadas do fim, o Famalicão soma 33 pontos, contra seis do Tondela, que ocupa o lugar de "play-off". Os minhotos levam vantagem no confronto direto, visto que, embora cada equipa tenha vencido em casa, marcaram mais golos em Tondela (3-2) do que aqueles que sofreram em Vila Nova de Famalicão (2-1).

Vizela, em 14.º, com 32 pontos, Arouca, 15.º, com 30, Tondela, 16.º ("play-off), com 26, e as duas equipas na zona de despromoção direta - Moreirense, com 26 pontos, e Belenenses SAD, com 25 - ainda lutam pela manutenção.

Jogos que faltam aos "aflitos":



Jornada 33



Estoril-Moreirense

Gil Vicente-Tondela

Vizela-Marítimo

Braga-Arouca

Belenenses SAD-Famalicão

Jornada 34

Arouca-Belenenses SAD

Tondela-Boavista

Moreirense-Vizela